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30.01.2020 (15:43)

Военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к контрольным занятиям по боевой подготовке

В соединениях сухопутных и береговых войск Северного флота начались контрольные занятия по боевой подготовке. Они проходят в отдельной мотострелковой и арктической бригадах, а также в морской пехоте. Основное внимание уделяется сдаче упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На контрольных занятиях проверяются практические навыки военнослужащих при ведении боевых действий: маскировки, корректировки огня и классификации целей. Также оценивается их готовность к самостоятельной работе на вооружении и военной технике.

Всего к занятиям привлечены более 5 тыс. военнослужащих как по контракту, так и по призыву, в целом они демонстрируют уверенные теоретические знания и мастерство владения своим штатным вооружением и военной техникой.

Несмотря на суровые климатические условия Крайнего Севера на полигонах военнослужащие выполняют различные нормативы по боевой подготовке, также водители механики-водители показывают высокие результаты по вождению по маршруту, оборудованному искусственными и естественными препятствиями такими, как противотанковый ров, колейный мост, минно-взрывное заграждение.

Мотострелки и наводчики боевых машин проводят контрольные стрельбы из гранатомётов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и вооружения БТР-80, МТЛБ по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Сухопутные войска , Северный флот
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