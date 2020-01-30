30.01.2020 (14:53)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары установил три рекорда и одержал победу на первенстве России по тяжелой атлетике

В Старом Осколе (Белгородская область) завершилось первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет. В турнире приняли участие 415 сильнейших спортсменов из 38 регионов страны. В составе сборной команды Ямало-Ненецкого автономного округа в весовой категории 81 кг штангу поднимал мастер спорта России рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА Александр Урвачёв.

Несмотря на высокую конкуренцию, атлет показал лучший результат в рывке и третий в толчке, заняв по сумме двоеборья первое место. Также армеец установил на турнире три рекорда России в своем весе:

- в первом подходе поднял штангу с весом 143 кг;

- во втором подходе улучшил результат до 146 кг;

- в общей сумме двоеборья набрал 319 кг.

Первое место на российском первенстве даёт возможность отбираться на первенство мира, которое пройдёт в Египте в марте.

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