30.01.2020 (13:49)

Армейские шпажисты завоевали «серебро» на первенстве России в командном зачете

В городе Арзамас (Нижегородская область) проходило первенство России по фехтованию среди спортсменов в возрасте до 21 года.

В заключительном виде программы, командном турнире шпажистов, серебряными призёрами стали спортсмены из Санкт-Петербурга.

В составе команды Санкт-Петербург-1 выступали два спортсмена спортивной школы (ОРК) из Санкт-Петербургского филиала ЦСКА – Михаил Казмин и Кирилл Гуров.

В четвертьфинале питерцы обошли вторую команду Московской области, вслед за тем уверенно взяли верх над сборной Москва-1 в полуфинале.

В решающей встрече встретились команды Санкт-Петербург-1 и Москва-2. Первая половину встречи осталась за спортсменами с берегов Невы, но затем инициативу перехватили москвичи, сумев удержать преимущество и завершить встречу в свою пользу – 45:36.

Всего в турнире приняли участие представители 32 регионов России.

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