30.01.2020 (13:49)
Армейские шпажисты завоевали «серебро» на первенстве России в командном зачете
В городе Арзамас (Нижегородская область) проходило первенство России по фехтованию среди спортсменов в возрасте до 21 года.
В заключительном виде программы, командном турнире шпажистов, серебряными призёрами стали спортсмены из Санкт-Петербурга.
В составе команды Санкт-Петербург-1 выступали два спортсмена спортивной школы (ОРК) из Санкт-Петербургского филиала ЦСКА – Михаил Казмин и Кирилл Гуров.
В четвертьфинале питерцы обошли вторую команду Московской области, вслед за тем уверенно взяли верх над сборной Москва-1 в полуфинале.
В решающей встрече встретились команды Санкт-Петербург-1 и Москва-2. Первая половину встречи осталась за спортсменами с берегов Невы, но затем инициативу перехватили москвичи, сумев удержать преимущество и завершить встречу в свою пользу – 45:36.
Всего в турнире приняли участие представители 32 регионов России.