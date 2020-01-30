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30.01.2020 (14:33)

Морской тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» возвращается из Средиземного моря

Экипаж морского тральщика (МТЩ) Черноморского флота (ЧФ) «Валентин Пикуль» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор.

Корабль возвращается в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

В дальней морской зоне МТЩ «Валентин Пикуль» сменил новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», который в середине января 2020 года впервые совершил выход в Средиземное море после приёма в корабельный состав Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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