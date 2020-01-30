30.01.2020 (13:13)

Военнослужащие ВВО, совершающие уникальный переход из Хабаровска в Москву, сделали первую остановку в Биробиджане

Группа военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), совершающая уникальный переход из Хабаровска в Москву, сделала первую на пути остановку в столице Еврейской Автономной области. За два дня лыжники прошли 136 километров по руслу реки Амур и вышли к Биробиджану. Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В честь прибытия группы в городском сквере Победы состоялся митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню. Жители города рассказали военнослужащим о вкладе земляков в дело Великой Победы и отметили важность проводимой акции. Неподалеку в сквере была организована выставка военной техники и оружия. Наибольшую популярность у биробиджанцев вызвали автомобили «Тигр». Здесь же была развернута полевая кухня, где военные повара угощали армейской кашей и чаем.

После общения с местными жителями участники перехода провели урок мужества в одной из школ города. Ребятам рассказали о цели акции и о примере красноармейцев, которые в 1934–1935 годах преодолели за 120 дней на лыжах и пешком 8134 километра, совершив переход со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области) до Москвы.

100-дневный переход военнослужащих ВВО стартовал 28 января в Хабаровске и будет осуществляться комбинированным способом — на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Второй крупной остановкой станет Белогорск Амурской области. Планируется, что группа прибудет в Белогорск в понедельник, где проведет ряд военно-патриотических мероприятий. Общая протяженность маршрута составит 8492 километра. Завершить маршрут планируется 7 мая в Москве.

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