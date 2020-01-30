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30.01.2020 (13:09)

Разведчики Каспийской флотилии приступили к занятиям по горной подготовке в Северной Осетии

Военнослужащие разведывательного подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приступили к интенсивной горной подготовке на полигоне Дарьял в Северной Осетии.

В ходе сборов морпехи совершат многодневные выходы на горные маршруты по тропам Кавказского хребта на высотах от 1500 до 2700 м над уровнем моря.

В ходе отработки практических действий ведения боя в горных условиях военнослужащие совершенствуют свои навыки преодоления водных преград, выживания в сложных условиях, маскировки с помощью подручных средств, скорострельной стрельбы, экстремального вождения бронированной и автомобильной техники по горным дорогам.

В рамках учебных сборов до конца следующего месяца разведчикам КФл предстоит освоить тактико-специальные приемы ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника, ориентирование на местности, преодоление скалистых горных участков различной крутизны и сложности, работу на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также применение альпинистской системы, жумаров, карабинов и веревок.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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