30.01.2020 (13:01)

Мотострелки, танкисты и артиллеристы ЮВО приступили к боевому слаживанию подразделений в Ставропольском крае

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае приступили к боевому слаживанию рот и батарей на полигоне Николо-Александровский.

В ходе мероприятий будут выполнены упражнения учебных стрельб, нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовкам, проведены тренировки по управлению огнем штатных и приданных подразделений. При этом будет израсходовано около 5 тыс. артиллерийских и танковых снарядов, более 1,5 тыс. различных мин и гранат, а также свыше 45 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия разного калибра.

На завершающем этапе подготовки пройдут ротные и батарейные тактические учения с боевой стрельбой, после которых начнется боевое слаживание батальонов и дивизионов.

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