30.01.2020 (12:54)

Танкисты ЮВО в Адыгее провели «дуэли» с условным противником в условиях ночного боя

В Адыгее на полигоне Майкопский экипажи танков Т-72Б3 провели ночные стрельбы боевыми снарядами по появляющимся и движущимся мишеням на расстояниях свыше 2 тыс. м.

Стрельба велась в движении в условиях, максимально приближенных к боевым с использованием дымов и разрывов учебных мин, обозначающих артиллерию и выстрелы танков условного противника. Танкистам противостояли внезапно появляющиеся на различных дистанциях мишени танков условного противника с установленными на них имитаторами стрельбы. Кроме того, танковые экипажи поражали из пулемета цели, имитирующие гранатометчиков и движущиеся противотанковые средства.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Стрельба и вождение для экипажей танков стали первым контрольным этапом боевой подготовки. В зимнем периоде обучения всего будет проведено более 10 тактических учений, свыше 15 боевых стрельб и около 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.

За период обучения танкисты израсходуют около 10 тыс. боеприпасов различных типов и более 4 тыс. л. горючего и смазочных материалов.

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