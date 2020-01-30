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30.01.2020 (12:50)

Разведчики российской военной базы в Абхазии на учении отработали противодиверсионные действия в горно-лесистой местности

Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках тактико-специального учения отработали противодиверсионные действия в горно-лесистой местности.

На совместном полигоне в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащими использовалось различное штатное вооружение: снайперские винтовки ВСС «Винторез», гранатометы РПГ и АГС-17 «Пламя», пулемёты «Печенег», ручные гранаты и автоматы АК-74.

Разведывательные группы базы совершили 150-километровые марши на бронеавтомобилях «Тигр-М» к районам расположения условных отрядов незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Далее военнослужащие провели воздушную и наземную разведку, используя беспилотные летательные аппараты и комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». После выявления мест скопления условных бандгрупп, разведчики блокировали район и уничтожили НВФ.

Целью мероприятия являлась подготовка военнослужащих к грамотным действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций, а также эффективному применению штатного вооружения и техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Абхазия , Разведывательные подразделения
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