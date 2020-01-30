30.01.2020 (12:44)

Первый береговой ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии

В Республике Дагестан состоялась торжественная передача берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл).

БРК «Бал» предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений КФл.

Расчеты комплекса «Бал» КФл могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит над поверхностью моря, что позволяет экономить боеприпасы и затрудняет ее перехват и поражение средствами ПРО.

Одна пусковая установка БРК «Бал» способна в считанное время одновременно произвести залп более чем 50 ракетами.

Справочно:

БРК «Бал» расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье. Комплекс вооружен крылатыми противокорабельными ракетами с дальностью полета в несколько сот километров.

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