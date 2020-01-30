30.01.2020 (12:37)

Минометчики ЮВО в Северной Осетии примут участие в «Гонке взводов»

Минометные взвода мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на армейском конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который проходит в Северной Осетии, выполнят 3-й этап – «Гонка взводов».

В ходе соревнований на полигоне Тарское участники в составе трех машин «Урал-43206», оборудованных 120-мм минометами 2С12А «Сани», преодолеют водную преграду, косогор, холм, колейный мост, минно-взрывное заграждение и участок маневрирования.

Минометные расчеты на дальности свыше 1 тыс. м поразят групповые цели с закрытых огневых позиций и полупрямой наводкой. При непопадании в цель взвод проходит штрафные круги длинной более 500 м.

По итогам этапа «Гонки взводов» будет определен победитель второго этапа армейского международного конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» среди минометных взводов мотострелковых соединений.

В этапе конкурса среди минометных взводов мотострелковых соединений принимают участие более 100 военнослужащих и будет задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице