30.01.2020 (12:25)

Подразделения РХБ защиты российской военной базы в Армении готовятся к конкурсу «Безопасная среда» АрМИ-2020

На высокогорном полигоне Камхуд военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты российской военной базы в Армении начали подготовку к отборочному этапу конкурса армейских международных игр АрМИ-2020 «Безопасная среда».

Личный состав подразделений РХБ защиты отрабатывает нормативы по тактико-специальной, огневой подготовкам и вождению с препятствиями на современных разведывательных химических машинах РХМ-6.

В местах условного применения противником химического оружия и радиационного заражения местности военнослужащие отбирают пробы грунта, растительности и воды для обнаружения источников радиоактивного излучения и классификации типов отравляющих веществ.

По условиям конкурса военнослужащим предстоит экипироваться в средства коллективной и индивидуальной защиты в технике, эвакуировать из горящей военной техники «пострадавшего» и оказывать первую медицинскую помощь при удушении отравляющими веществами, ожогах и полученных травмах.

К теоретической и практической подготовке к конкурсу «Безопасная среда» привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной специальной техники.

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