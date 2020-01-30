30.01.2020 (12:18)

В горах Армении танкисты ЮВО учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Армении в рамках подготовки танковых экипажей на танках Т-72Б по методике «Танковая карусель» уничтожили цели условного противника штатными выстрелами.

На тактико-специальных занятиях на полигоне Алагяз танкисты выполняют зачетные стрельбы по целям, имитирующим бронированную технику условного противника, выполняют маневрирование по заснеженным и обледенелым участкам горной местности.

При применении методики «Танковая карусель» военнослужащие отрабатывают ведение беспрерывного огня с поочередной сменой танков до полного уничтожения появляющихся и движущихся целей.

На полевых занятиях принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники.

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