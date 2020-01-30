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30.01.2020 (10:09)

На базе соединения ЮВО под Волгоградом проведено пожарно-тактическое учение

На базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) проведено совместное с ГУ МЧС России по Волгоградской области пожарно-тактическое учение.

По замыслу учения условный очаг возгорания возник на территории склада горюче-смазочных материалов, загорелись боксы с бензовозами.

Дежурные пожарные силы соединения были подняты по тревоге, в кратчайшие сроки прибыв на место возгорания на современных пожарных автоцистернах АЦ-6-40, развернули технику и приступили к локализации пожара.

Также, по пожарной тревоге на место условного возгорания прибыло пожарное подразделение управления ГУ МЧС России по Волгоградской области. Пожарные слаженными действиями в считанные минуты сбили пламя и залили очаг возгорания, израсходовав более 30 тонн воды.

Учение проведено с целью отработки взаимодействия подразделений ГУ МЧС и нештатных пожарных расчетов соединения при тушении пожаров, эвакуации людей, организации аварийно-спасательных работ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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