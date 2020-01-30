30.01.2020 (10:09)
На базе соединения ЮВО под Волгоградом проведено пожарно-тактическое учение
На базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) проведено совместное с ГУ МЧС России по Волгоградской области пожарно-тактическое учение.
По замыслу учения условный очаг возгорания возник на территории склада горюче-смазочных материалов, загорелись боксы с бензовозами.
Дежурные пожарные силы соединения были подняты по тревоге, в кратчайшие сроки прибыв на место возгорания на современных пожарных автоцистернах АЦ-6-40, развернули технику и приступили к локализации пожара.
Также, по пожарной тревоге на место условного возгорания прибыло пожарное подразделение управления ГУ МЧС России по Волгоградской области. Пожарные слаженными действиями в считанные минуты сбили пламя и залили очаг возгорания, израсходовав более 30 тонн воды.
Учение проведено с целью отработки взаимодействия подразделений ГУ МЧС и нештатных пожарных расчетов соединения при тушении пожаров, эвакуации людей, организации аварийно-спасательных работ.