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30.01.2020 (10:01)

Военные инженеры ВВО приступили к подготовительным мероприятиям по борьбе с ледовыми заторами в Бурятии

Военнослужащие инженерных подразделений Восточного военного округа в Республике Бурятия приступили к подготовке проведения профилактических мероприятий в паводкоопасный период.

В рамках специальных занятий, военные инженеры изучат схемы закладок, методики расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, изучат карты рек, где существует потенциальная угроза подтопления населенных пунктов, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.

Занятия организованы раньше обычного срока по причине относительно теплой зимы, в связи с чем прогнозируется ранее вскрытие рек региона.

В подготовке к возможному участию в мероприятиях по контролю за ледовой обстановкой и защите гидросооружений на реках Бурятии с началом паводкоопасного периода будут задействованы более 300 военнослужащих и около 30 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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