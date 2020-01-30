30.01.2020 (09:21)
В Хабаровском крае расчеты ЗРПК «Панцирь-С» отразили авианалеты сверхманевренной авиации условного противника
В Хабаровском крае расчеты новых зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» Восточного военного округа обеспечили защиту важных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения условного противника.
В рамках учения боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С» были подняты по тревоге, совершили марш в сопровождении военной полиции в условный позиционный район, где организовали охрану важных объектов и командных пунктов.
В ходе основного этапа учения специалисты противовоздушной обороны отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманёвренных целей на высотах до 15 км. После отражения авиаудара расчеты отработали оперативную смену позиций.
В роли воздушного противника выступали и осуществляли налет многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.
Всего в учении принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц боевой техники, в том числе зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С».