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30.01.2020 (09:21)

В Хабаровском крае расчеты ЗРПК «Панцирь-С» отразили авианалеты сверхманевренной авиации условного противника

В Хабаровском крае расчеты новых зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» Восточного военного округа обеспечили защиту важных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения условного противника.

В рамках учения боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С» были подняты по тревоге, совершили марш в сопровождении военной полиции в условный позиционный район, где организовали охрану важных объектов и командных пунктов.  

В ходе основного этапа учения специалисты противовоздушной обороны отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманёвренных целей на высотах до 15 км. После отражения авиаудара расчеты отработали оперативную смену позиций.

В роли воздушного противника выступали и осуществляли налет многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Всего в учении принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц боевой техники, в том числе зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Авиация , Восточный военный округ
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