30.01.2020 (08:00)

94-летний ветеран Великой Отечественной войны спустя 75 лет пострелял из гаубицы «Мста-Б» на полигоне Кузбасса

Военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа устроили сюрприз для 94-летнего фронтовика-артиллериста Асанова Михаила Васильевича в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

На полигоне Юргинский в Кемеровской области для фронтовика спустя 75 лет показали «боевую подругу» - легендарную советскую лёгкую противотанковую самоходную артиллерийскую установку ЗИС-30. Михаил Асанов так обрадовался встрече с оружием Победы, рядом с которым воевал, что расцеловал гаубицу и рассказал военнослужащим о фронтовых буднях.

Затем артиллеристы ЦВО показали ветерану современное оружие - гаубицу «Мста-Б». Фронтовик не удержался и в составе расчета произвел несколько выстрелов. 94-летний артиллерист успешно произвел наводку, а после завершения стрельб доложил начальнику бригады, что цель поражена.

«9 мая 1945 года мы салютовали в честь Победы именно из этих пушек ЗИС-30. Сегодня российская армия - это надежный щит нашей Родины. И чтобы нынешнее поколения, как отцы и деды, отстаивали мир на нашей родной земле», - сказал Асанов.

Асанов Михаил Васильевич с 16-летнего возраста в армии, где прошел курсы младших командиров. В мае 1944 был отправлен на 3-й Белорусский фронт, боевое крещение получил в боях под Витебском, затем участвовал в тяжелых сражениях по освобождению Белоруссии, Литвы, штурме Кенигсберга. Был дважды ранен. Награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу». После демобилизации приехал в город Юрга, где работал на машиностроительном заводе.

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