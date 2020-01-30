30.01.2020 (07:45)

В Бурятии военные связисты осваивают современную технику в горных районах

Более 400 связистов объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, принимают участие в специальных занятиях по организации связи в условиях высокогорных районах.

Военнослужащие отрабатывают технику установления линий связи через естественные препятствия (гора, лесополоса), вопросы выбора оптимального места для установки ретрансляторов.

Особое внимание в ходе занятий уделяется отработке практических действий по организации электронного обмена информацией между абонентами в рамках общей автоматизированной системы управления подразделениями соединения.

В ходе специальной подготовки связисты отработают нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи, проведут свыше 10 комплексных тренировок по применению современных унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1 на базе БТР-80, радиостанций Р-166 на базе КАМАЗ-43114, модернизированных комплексных аппаратных и другой техники.

Благодаря компьютеризированной системе управления новых радиостанций удалось до 40% сократить время подготовки связистов к выполнению задач по предназначению, в 3,5 раза ускорить развертывание и настройку цифровой техники. Настройка цифровой аппаратуры требует в 5 раз меньше операций, чем аналоговых средств связи. При этом почти в два раза улучшились качество и дальность связи.

В мероприятии задействовано до 40 единиц специальной техники.



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