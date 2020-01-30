30.01.2020 (06:30)

В Амурское объединение поступил современный унифицированный тренажер для обучения специалистов РЭБ

Специалисты войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Амурского объединения Восточного военного округа получили новый интегрально-обучающий тренажерный комплекс «Магний РЭБ».

Комплекс предназначен для подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы, слаживания экипажей (расчетов) и подразделений РЭБ, а также проведения компьютерных экспериментов по апробации новых форм и способов боевого применения средств РЭБ.

Тренажер состоит из компьютерного оборудования, на котором имитируется боевая работа расчета на современных станциях из состава нового комплекса «Борисоглебск - 2».

Комплекс позволяет проводить обучение специалистов и учебные испытания при отработке различных ситуаций и вводных. Обучающий в режиме реального времени может осуществлять контроль за подчиненными и оценивать правильность их действий.

Тренажерный комплекс будет оборудован на территории мотострелкового соединения в Амурской области.

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