30.01.2020 (06:30)
В Амурское объединение поступил современный унифицированный тренажер для обучения специалистов РЭБ
Специалисты войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Амурского объединения Восточного военного округа получили новый интегрально-обучающий тренажерный комплекс «Магний РЭБ».
Комплекс предназначен для подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы, слаживания экипажей (расчетов) и подразделений РЭБ, а также проведения компьютерных экспериментов по апробации новых форм и способов боевого применения средств РЭБ.
Тренажер состоит из компьютерного оборудования, на котором имитируется боевая работа расчета на современных станциях из состава нового комплекса «Борисоглебск - 2».
Комплекс позволяет проводить обучение специалистов и учебные испытания при отработке различных ситуаций и вводных. Обучающий в режиме реального времени может осуществлять контроль за подчиненными и оценивать правильность их действий.
Тренажерный комплекс будет оборудован на территории мотострелкового соединения в Амурской области.