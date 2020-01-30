30.01.2020 (07:15)

Около 90 военнослужащих ВВО в ЕАО выбирают жилье для постоянной жизни в столице региона

За два года более 100 военнослужащих Восточного военного округа, проходящих службу на территории Еврейского автономного округа, приобрели постоянное жилье по программе накопительно-ипотечной системы (НИС). Около 90% из них выбрали для проживания столицу региона - г.Биробиджан.

Всего специалистами отделения ФГКУ «Востокрегионжилье» Минобороны России в Еврейской автономной области по программе НИС оформлено и отправлено документов на включение в единый реестр более чем на 400 военнослужащих.

Кроме того, более 60 военнослужащих забрали накопленные денежные средства в связи с наступившим правом. Накопленных средств вполне хватило приобрести двухкомнатные благоустроенные квартиры в центральных районах города.

С ноября 2017 года военнослужащие, проходящие службу в автономии, получили возможность подавать заявки вступления в НИС у себя в регионе через отделение ФГКУ «Востокрегионжилье». Ранее военнослужащим приходилось обращаться в филиалы ФГКУ «Росвоенипотеки», ближайший из которых находится в г.Хабаровск.

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