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30.01.2020 (06:45)

В ГДО Бикинского гарнизона состоялся концерт художественной самодеятельности

В Доме офицеров г. Бикин Хабаровского края состоялся концерт художественной самодеятельности солистов и творческих коллективов военного гарнизона и города.

Открыл концерт оркестр гарнизона под руководством военного дирижёра лейтенанта Александра Кузнецова. Также гостей праздника порадовали своими выступлениями городская молодежная группа барабанщиков, вокальный квартет «Эхо», коллектив бальных танцев «Резонанс», а также солисты районного Дома культуры.

В завершении участники концерта пожелали военнослужащим стойкости, мужества, верной тактики и надежных товарищей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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