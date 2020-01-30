30.01.2020 (06:45)

В ГДО Бикинского гарнизона состоялся концерт художественной самодеятельности

В Доме офицеров г. Бикин Хабаровского края состоялся концерт художественной самодеятельности солистов и творческих коллективов военного гарнизона и города.

Открыл концерт оркестр гарнизона под руководством военного дирижёра лейтенанта Александра Кузнецова. Также гостей праздника порадовали своими выступлениями городская молодежная группа барабанщиков, вокальный квартет «Эхо», коллектив бальных танцев «Резонанс», а также солисты районного Дома культуры.

В завершении участники концерта пожелали военнослужащим стойкости, мужества, верной тактики и надежных товарищей.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице