30.01.2020 (07:00)

На территории Приморского края более тысячи семей военнослужащих были обеспечены постоянным и служебным жильем в 2019 году

Отделом Владивостокского «Востокрегионжилье» за 2019 году были исполнены социальные обязательства по обеспечению постоянным и служебным жильем в отношении более тысячи семей военнослужащих.

Так по итогам 2019 года на территории Приморского края служебным жильём обеспечено более 1000 семей военнослужащих что на 26 % больше чем в 2018 году. Постоянным жильём и жилищной субсидией обеспечено около 300 военнослужащих, что на 159% больше чем в 2018 году. Также в реестр участников накопительно-ипотечной системы НИС было включено более 1300 военнослужащих.

Большие показатели в обеспечении жильем удалось достичь благодаря заселению двух новых многоквартирных домов в микрорайоне Снеговая падь в декабре 2019 года.

Специалисты отдела, проводят активную информационно-разъяснительную работу по доведению до военнослужащих порядка и правил обеспечения жильём по всем направлениям. Активно решается вопрос обеспечения служебным жильем и выплат компенсаций военнослужащим за поднаём жилья.

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