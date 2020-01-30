30.01.2020 (07:30)

В Приморском крае проведена контрольная проверка техники после снятия с хранения

В городе Арсеньев Приморского края на Центральной базе хранения бронетехники Восточного Военного округа проведены мероприятия по проведению испытания техники, которая находилась на длительном хранении.

В ходе данных мероприятий танки Т-80 и Т-62 на участке контрольного пробега были подвергнуты испытаниям с проверкой всех систем и агрегатов для определения результата качества хранения.

Также, в контрольном пробеге принимала участие и ретро-техника, которая планируется к участию в Параде в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городах Хабаровск, Владивосток, Уссурийск и Арсеньев. Ретро-техника представлена в лице советской тяжелой самоходно-артиллерийской установки периода Великой Отечественной войны «Зверобой» ИСУ-152, среднего танка Т-34 и советского тяжелого танка ИС-3.

Напомни, что в 2018 году специалисты ремонтно-восстановительного подразделения данной базы смогли восстановить американский средней танка «Шерман», времен Великой Отечественной войны, поднятого со дна Баренцева моря.

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