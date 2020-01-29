29.01.2020 (21:00)

Стратегические ракетчики проведут лекцию для абитуриентов в павильоне ракетной техники Военной академии РВСН

В Военной академии РВСН имени Петра Великого для абитуриентов со всей России пройдет лекция по истории отечественного ракетостроения. Данное занятие состоится в павильоне ракетной техники имени С.П. Королева рамках Дня открытых дверей, проводимого в вузе 8 февраля 2020 г.

Здесь представлена уникальная экспозиция ракет, которые на протяжении многих лет изучались и изучаются в академии. Экспозиция начинается с первых ракет большой дальности Р-2, Р-5М, находившихся на вооружении отдельных ракетных бригад, еще до создания РВСН, ракеты Р-12, с которой началась история рода войск, и завершается современными ракетами.

Это не просто единственный в мире уникальный экспозиционный зал, а учебная аудитория, где проводятся теоретические занятия, основной целью которых является изучение слушателями и курсантами устройства и использования межконтинентальных баллистических ракет.

Гостям академии также представят обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы, общежитие, а также квартиры), различные аудитории.

Кроме того, гостям филиала покажут автономные пусковые установки, на которых они будут проходить обучение.

В настоящее время Военная академия РВСН и ее филиал готовят будущих военнослужащих не только для РВСН, но и других структур Министерства обороны.

День открытых дверей позволит гостям ознакомиться с историей академии, организацией учебного процесса, жизнью и бытом курсантов. Представители вуза расскажут об условиях поступления в учебное заведение.



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