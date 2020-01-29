29.01.2020 (20:30)

Хоккейный турнир памяти Героя России Марата Ахметшина прошёл в Зеленодольске

Турнир по хоккею среди любительских команд на Кубок ДОСААФ Республики Татарстан, посвященный памяти Героя России Марата Ахметшина, прошёл в Зеленодольске.

В ледовом дворце «Ледокол» за кубок республиканского оборонного общества боролись четыре хоккейные команды. По итогам игр в тройке лидеров оказались зеленодольские хоккеисты: первое место у команды «Исполком», второе место заняла команда «Стик», третье – «Талисман». Четвертое место досталось команде «Восток» из Республики Марий Эл.

Гостями турнира стали руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев, председатель правления регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ РТ Дамир Динниулов и семья Марата Ахметшина. В числе почетных гостей на турнир была приглашена вдова погибшего офицера Гузель Ахметшина.

Поздравив всех гостей, игроков, болельщиков и организаторов соревнований с успешным завершением мемориального турнира, председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов поблагодарил семью героя за участие в проведении данных состязаний.

«Турнир посвящен памяти Героя России Марата Ахметшина, который является ярким примером для нашего подрастающего поколения, и нам никогда не забыть, насколько значим его подвиг для мирного неба над нашими головами», - сказал Динниулов в своем выступлении.

По его словам, турнир послужит хорошим примером здорового образа жизни для молодежи и напоминанием того, что спортивные соревнования являются лучшим проявлением духа соперничества и здоровой конкуренции.

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