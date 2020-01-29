29.01.2020 (20:15)

Юнармейцы Краснодара дали старт Всероссийской акции «Граффити Победы»

В Краснодаре появилось юнармейское граффити, посвященное проекту «Дорога памяти». Ребята «перенесли» на фасад здания знаменитую фотографию времен Великой Отечественной войны под названием «Комбат». Тем самым они дали старт акции «Граффити Победы».

Масштабный рисунок появился на пересечении улиц Ким и Таманской. Вооружившись баллончиками с краской и вдохновившись подвигами героев войны, юнармейцы за пару часов изобразили сюжет известной фотографии Макса Альперта. По словам самих художников, рисунок должен напоминать всем жителям о великом подвиге нашего народа.

«Приближается 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для юнармейцев, как и для всех жителей нашей страны, это особая, значимая дата. Ребята встречаются с ветеранами, ухаживают за памятниками погибших солдат, снимают ролики о героях, сочиняют и читают стихи. Причем в плане творчества они используют все свои таланты. Сегодня они выразили благодарность предкам с помощью современного уличного искусства. Уверен, что эту акцию поддержат и другие города», - отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

На фасаде здания изображен командир с пистолетом ТТ в руке, который поднимает солдат в атаку. По одной из версий, на фото изображен Алексей Еременко. В звании младшего политрука он взял на себя командование после ранения командира, старшего лейтенанта Петренко во время отражения атаки немецких войск у села «Хорошее».

Всероссийская акция «Граффити Победы» посвящена проекту «Дорога памяти». Это информационная площадка, куда можно загрузить фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны. Все данные лягут в основу галереи памяти Главного храма Вооруженных Сил России в подмосковном парке «Патриот».

Напомним, «Юнармия» – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и при поддержке президента РФ. На сегодня в рядах движения насчитывается более 600 тысяч участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное, развитие молодежи.

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