29.01.2020 (20:00)

В Новосибирске представители пункта отбора на военную службу по контракту встретились с выпускниками колледжей

Представители пункта отбора на военную службу по контракту в Новосибирской области провели встречу с выпускниками средне-профессиональных учебных заведений в рамках информационно-пропагандистских мероприятий и освещения вопросов поступления на военную службу по контракту после получения диплома.

Одна из таких встреч накануне состоялась в Новосибирском техническом колледже имени А.И.Покрышкина. Обучение в колледже, как и в других средне-профессиональных учебных заведениях дает студентам возможность отсрочки от службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Получив диплом об образовании юноши возвращаются к этому вопросу снова. О возможностях и преимуществах военной службы по контракту будущим выпускникам рассказал начальник пункта отбора подполковник Николай Подгорный: «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации граждане, имеющие высшее и средне-профессиональное образование, имеют возможность выбора вместо 1 года срочной службы поступить на военную службу по контракту на 2 года. Что это дает: это и достойное денежное довольствие, оплачиваемый отпуск и другие социальные гарантии и преимущества. Мы идем навстречу нашим кандидатам и даем возможность выбора мест прохождения службы по контракту».

На встрече с представителями пункта отбора присутствовало более 100 выпускников учебного заведения. Четверо ребят написали заявление сразу после встречи. Всего в Новосибирской области с начала 2020 года служить 2 года по контракту вместо 1 года срочной службы изъявили желание 20 выпускников средне-профессиональных учебных заведений и 50 выпускников высших учебных заведений.

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