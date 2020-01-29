29.01.2020 (19:45)
Ряды подшефных отрядов Юнармии филиала Военной академии материально-технического обеспечения (г. Пенза) пополнились новыми воспитанниками
27 января 2020 года в Пензенском городском центре детского и юношеского творчества состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию в ряды Юнармии воспитанников военно-патриотических клубов и кадетских классов города Пенза, в том числе двух новых подшефных отрядов филиала Военной академии материально-технического обеспечения (г. Пенза) из средней образовательной школы №60. Мероприятие было приурочено к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19941-1945 годов.
С поздравительной речью к Юнармейцам обратился заместитель начальника института по военно-политической работе полковник Полукаров Дмитрий Геннадьевич, который поздравил молодых патриотов с торжественным и знаменательным событием в их жизни, выразил добрые пожелания и сказал напутствующие слова. Также Юнармейцев поздравили заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики Министерства образования Пензенской области Бочкарев Александр Викторович, помощник Военного комиссара Пензенской области по военно-патриотической работе Артамонов Сергей Васильевич, депутат Пензенской городской думы и ветеран Пензенского артиллерийского института Чугай Петр Прокопович.
Затем состоялся концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и артисты города Пенза.
После концерта на сцене Пензенского городского центра детского и юношеского творчества 200 воспитанников военно-патриотических клубов и кадетских классов города Пенза приняли торжественную клятву Юнармейца.
После ритуала принятия присяги, с юнармейскими классами была проведена военно-патриотическая игра, в ходе которой команды продемонстрировали физическую подготовленность, смекалку и творчество.
На этом торжественное мероприятие закончилось, оставив участникам массу ярких впечатлений и положительных эмоций.