29.01.2020 (19:30)

Слушатели командного факультета ВА МТО с отрядом Юнармии приняли участие в тематическом вечере, посвященном 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

28 января 2020 года слушатели командного факультета (тыла и Железнодорожных войск) совместно с отрядом Юнармии ГБОУ СОШ №№15 и 16 приняли участие в тематическом вечере, посвященном 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вечер был проведен в Николаевском зале Военной академии материально-технического обеспечения.

С приветственным словом выступил начальник Военной академии материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Андрей Викторович Топоров, который отметил значимость проводимого мероприятия как дань памяти и уважения ленинградцам, выстоявшим почти 900 дней в фашистской блокаде.

С информационно-историческим докладом выступила профессор 11 кафедры (гуманитарных и социально-экономических дисциплин), доктор исторических наук Елена Александровна Поправко. В своем докладе Елена Александровна затронула все стороны жизни блокадного Ленинграда от начала и до полного освобождения от немецко-фашистской блокады.

На тематическом вечере выступили творческие коллективы подразделений академии, исполнившие музыкальные произведения, посвященные мужеству и героизму Ленинградцев.

Тематический вечер в Военной академии материально-технического обеспечения – это дань благодарной памяти потомков о великом подвиге ленинградцев и страданиях миллионов жителей блокадного города, дань памяти непокоренного народа, отражающая участие горожан в защите Ленинграда и те массовые жертвы, которые понес город-фронт в битве за жизнь.

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