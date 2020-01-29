29.01.2020 (19:15)

В армейском корпусе Балтийского флота прошел Единый день правовых знаний

В период проведения месячника сплочения воинских коллективов в соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота был проведен Единый день правовых знаний с участием представителей военной прокуратуры и командования объединения.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось основам конституционного строя Российской Федерации. Командиры подразделений выступили перед личным составом и провели индивидуальные беседы с военнослужащими, на которых уделили внимание укреплению воинского товарищества, а также адаптации молодого пополнения к армейскому быту.

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