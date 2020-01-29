29.01.2020 (19:00)

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота завершил деловой заход в Оман

Сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый» Балтийского флота вышел из порта Салала (Оман), где находился с деловым заходом, и взял курс в Аденский залив.

За время стоянки в порту экипаж корабля пополнил запасы топлива, пресной воды и продовольствия, а личный состав СКР получил возможность отдохнуть от морского похода. По прибытию в Аденский залив корабль продолжит выполнение задач по обеспечению безопасности гражданского судоходства.

По плану дальнего похода отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня» до конца января будет продолжать антипиратскую деятельность в Индийском океане.

Отряд кораблей Балтийского флота, выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан.

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