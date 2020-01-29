Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.01.2020 (18:45)

Артиллеристы ЦВО уничтожили скопления живой силы и бронетехники условного противника в Оренбуржье

Военнослужащие артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили скопления живой силы и бронетехники условного противника в Оренбургской области.

В ходе тактических действий на Тоцком полигоне артиллеристы совершили марш комбинированным способом и выполнили стрельбу полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций различными типами боеприпасами.

Из технических средств разведки и обнаружения целей применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», а для корректировки артиллерийского огня — комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».

В практических действиях приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной техники артиллеристских подразделений и частей общевойскового объединения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Артиллерия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false