29.01.2020 (18:45)

Артиллеристы ЦВО уничтожили скопления живой силы и бронетехники условного противника в Оренбуржье

Военнослужащие артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили скопления живой силы и бронетехники условного противника в Оренбургской области.

В ходе тактических действий на Тоцком полигоне артиллеристы совершили марш комбинированным способом и выполнили стрельбу полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций различными типами боеприпасами.

Из технических средств разведки и обнаружения целей применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», а для корректировки артиллерийского огня — комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».

В практических действиях приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной техники артиллеристских подразделений и частей общевойскового объединения ЦВО.

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