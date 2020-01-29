29.01.2020 (18:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к военно-спортивному празднику, посвященному Дню защитника Отечества

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) идет подготовка к военно-спортивному празднику, посвященному Дню защитника Отечества.

В рамках подготовки более 50 военнослужащих провели около 20 тренировок, на которых оттачивали элементы строевой подготовки с оружием и без, а также приемы рукопашного боя в составе подразделения. Особое внимание уделяется исполнению строевой песни. Кроме того, отрабатываются упражнения, которые включены в различные этапы военизированной эстафеты.

В преддверие Дня защитника Отечества военнослужащие ОГРВ ПРРМ совместно с силовыми ведомствами региона примут участие в генеральной репетиции военно-спортивного праздника на городском стадионе Тирасполя.



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