29.01.2020 (18:14)

Более 120 молодых водителей Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ совершили 150-км марш

В соответствии с планом боевой подготовки десантно-штурмового горного соединения ВДВ, дислоцированного на Кубани, водители, прибывшие на пополнение осенью 2019 года, совершили 150-километровый марш.

Первыми завершили программу подготовки водителей с совершением марша на автомобильной технике выполнили военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка. К маршу привлекались более 120 водителей-десантников, было задействовано около 100 единиц автомобильной техники, в том числе новые автомобили КамАЗ семейства «Мустанг», которые сегодня составляют основу парка автомобильной техники ВДВ.

Данное мероприятие является завершающим этапом подготовки военнослужащих, проходящих военную службу на должностях водителей военной автомобильной техники. Этому ответственному испытанию для молодых военнослужащих предшествовали многодневные занятия по автомобильной подготовке и совершение 30-км комбинированных маршей в составе организованных воинских колонн.

Целью марша являлось получение военнослужащими практики вождения автомобилей в составе колонн днем и ночью. Каждый водитель совершал марш на той военной технике, на которой ему в дальнейшем предстоит проходить военную службу.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице