29.01.2020 (17:50)

Музей Юнармии откроют в Красноярском крае

Региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Красноярскому краю в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне откроет краевой Музей движения «Юнармия».

В открытии музея примут участие члены краевого штаба, представители патриотических общественных организаций и военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко. Гостей ожидает культурная программа с участием военно-патриотических, спортивных клубов и детских творческих коллективов города Красноярска.

В музее будут представлены юнармейские знаки отличия, награды и экспонаты XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019, образцы юнармейской формы одежды и многое другое. Посетителям расскажут о том, как начиналась история юнармейского движения, ознакомят с его структурой и символикой.

Движение «Юнармия» в Красноярском крае появилось в 2017 году. Региональное отделение не раз становилось лучшим в Сибирском федеральном округе. Штабы местных отделений открыты во всех муниципальных образованиях Красноярского края.

Открытие музея состоится 31 января в 13:00. Место проведения: Красноярск, ул. Тамбовская, 21, КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий».

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