29.01.2020 (17:56)

В Тюмени ряды Юнармии пополнили 23 школьника

23 школьника вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Тюмени.

Ребята произнесли торжественные обязательства, пообещав быть верными Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину, и быть достойными гражданами России. А после из рук своих наставников получили долгожданные юнармейский книжки, подтверждающие их новый статус.

«Сегодня мы произнесли торжественные обязательства и теперь уже точно стали юнармейцами. Это очень почетно и вызывает гордость. Я очень волновался перед этим днём. Сегодня встал в 6 утра, чтобы повторить текст клятвы», — поделился один из новоиспеченных юнармейцев Илья Шварц.

Ребята занимаются в юнармейских объединениях уже полгода. За это время они изучили строевую подготовку, научились стрелять из пневматической винтовки, разбирать и собирать автомат Калашникова.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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