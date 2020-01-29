29.01.2020 (17:39)

Специалисты РЭБ гвардейской танковой армии ЗВО отработали прикрытие военных объектов в Московской области

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали вопросы прикрытия объектов военной инфраструктуры от несанкционированных действий БпЛА условного противника в Московской области.

Расчеты современных комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП) Р-330Ж и Р-330М1П «Диабазол» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящими от БпЛА условного противника.

Главной целью тренировки стало совершенствование профессиональной подготовки специалистов РЭБ объединения при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств разведки условного противника.

Всего в специальном учении было задействовано более 130 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специализированной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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