29.01.2020 (17:39)
Специалисты РЭБ гвардейской танковой армии ЗВО отработали прикрытие военных объектов в Московской области
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали вопросы прикрытия объектов военной инфраструктуры от несанкционированных действий БпЛА условного противника в Московской области.
Расчеты современных комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП) Р-330Ж и Р-330М1П «Диабазол» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящими от БпЛА условного противника.
Главной целью тренировки стало совершенствование профессиональной подготовки специалистов РЭБ объединения при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств разведки условного противника.
Всего в специальном учении было задействовано более 130 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специализированной техники гвардейской танковой армии ЗВО.