29.01.2020 (17:51)

Артиллеристы российской военной базы в Таджикистане в ходе учения уничтожили замаскированные схроны с оружием условных террористов

Российские артиллеристы 201-й военной базы уничтожили замаскированные схроны с оружием условных террористов на учении в горах Таджикистана.

Подразделения беспилотной авиации провели воздушную разведку местности и обнаружили районы хорошо замаскированных схронов. Координаты целей были переданы на пункт управления артиллерии.

Прибыв на огневые позиции, артиллерийские батареи отработали задачи по нанесению одиночных и групповых ударов по неподвижным целям. Огонь велся из реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», 152-мм самоходных гаубиц «Акация» с разных направлений на дальность до 10 километров. Всего было выполнено более 50 огневых задач.

Боевая стрельба велась как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций при крутых углах возвышения орудий. Корректировку огня и поражение целей вели артиллерийские корректировщики с наблюдательных постов, расположенных в горах.

Однодневное учение проходило 29 января на горном полигоне Самбули. В мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано порядка 100 единиц вооружения.

Справочно:

201-я военная база — крупнейший заграничный военный объект Российской Федерации. Дислоцирована в гарнизонах Душанбе, Курган-Тюбе и Куляб. В соответствии с подписанным в октябре 2012 года соглашением, будет выполнять задачи на территории Республики Таджикистан как минимум до 2042 года.

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