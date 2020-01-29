29.01.2020 (17:48)

Корабли Северного флота отрабатывают противолодочные задачи в Бискайском заливе

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» продолжают переход по Бискайскому заливу в направлении пролива Ла-Манш. Плавание проходит в сложных гидрометеорологических условиях при волнении моря до 4-х баллов.

Во время перехода экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» занимаются совершенствованием военно-морской подготовки. В частности, они отрабатывают задачи поиска подводных лодок условного противника при помощи бортовых гидроакустических комплексов, а также действия корабельных противолодочных расчётов.

26 января отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота завершил выполнение задач в Средиземном море и вышел в Атлантику. Через несколько дней североморцы войдут в Ла-Манш. В дальнейшем корабли и суда направятся в пункты базирования на Кольском полуострове. Экипажи боевых кораблей будут встречать в главной базе Северного флота – Североморске. Их прибытие ожидается в первой половине февраля.

Справочно:

Дальний поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» и судов обеспечения: танкера «Вязьма» и буксира СБ-406 продолжается с 3 июля. Сначала они прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения были задействованы в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019». Затем североморцы в течение двух месяцев действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты африканских государств Республики Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи и ЮАР, а в конце ноября провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нём приняли участие фрегаты Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и Военно-морских сил ЮАР «Аматола», а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.

В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин. В учении также принимал участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

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