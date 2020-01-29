29.01.2020 (17:47)
В рамках празднования 75-летия Камышинского соединения ВДВ для учащейся молодежи была организована экскурсия в комнату Боевой славы
В дни празднования 75-летия со дня образования гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, дислоцированного в Волгоградской области, комната Боевой славы стала местом массового посещения гостей, где все желающие смогли ознакомиться с историей прославленного соединения Воздушно-десантных войск.
Для кадетов юнармейского отряда «Юные маргеловцы» средней школы
№ 17 г. Камышин и курсантов РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова, прибывших в бригаду на стажировку с целью приобретения практического опыта, была организована экскурсия.
Кроме того, традиционно для учащихся школ города Камышина в комнате Боевой славы проводятся Уроки мужества, а также экскурсии по территории соединения с посещением электронного тира «Вега» и расположения одного из подразделений соединения, где гости воинской части могут ознакомиться
с жизнью и бытом гвардейцев-десантников.