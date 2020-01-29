29.01.2020 (17:28)

Военнослужащие ЦВО провели первые подрывы льда для защиты тувинского Чадана от подтопления

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели первые подрывы льда на реке Чадан в Туве. Работы проводятся для защиты жилых домов и приусадебных участков в городе Чадан Дзун-Хемчикского района республики от подтопления.

Подрывная команда в составе 20 человек и трех единиц военной техники горной мотострелковой бригады ЦВО, дислоцированной в Туве, прибыла к месту выполнения профилактических мероприятий в 10 км выше по течению реки от города Чадан. После проведения инженерной разведки и расчета взрывчатых веществ саперы провели первые подрывы, разрушив ледовое поле площадью около 150 кв. м и использовав около 200 кг тротила.

Завтра работы по разрушению льда будут продолжены. Всего в противопаводковых мероприятиях планируется применить около тонны тротила.

Как сообщалось ранее, решение на формирование команды для подрывных работ принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению властей региона. В настоящее время в Дзун-Хемчикском районе республики сохраняется опасность подтопления, вызванная промерзанием русла реки Чадан и уходом ее воды в грунт.

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