29.01.2020 (17:27)
Около 400 военнослужащих ЗВО убыли из Москвы в Нижегородскую область для участия в батальонном тактическом учении с боевой стрельбой
Около 400 военнослужащих Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) убыли из Москвы в Нижегородскую область для участия в батальонном тактическом учение с боевой стрельбой.
В настоящее время военнослужащие приступили к совершению марша комбинированным способом протяжённостью около 500 км.
Экипажи бронетранспортеров БТР-82А, БТР-80, боевой разведывательной машины БРМ-К, а также водители высоко проходимых грузовых автомобилей КамАЗ и «Урал» на железнодорожной станции выполнили погрузку на воинский эшелон для дальнейшего следования на полигон Мулино.
Мотострелковым подразделениям предстоит принять участие в розыгрыше эпизода по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования.
Накануне планового учения командование провело смотр готовности бригады, в ходе которого была проверена экипировка военнослужащих, обеспеченность всеми видами довольствия, а также техническое состояние вооружения и военной техники.
Всего в учении будет задействовано более 250 единиц вооружения, военной и специальной техники мотострелковой бригады ЗВО.