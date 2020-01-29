29.01.2020 (17:27)

Около 400 военнослужащих ЗВО убыли из Москвы в Нижегородскую область для участия в батальонном тактическом учении с боевой стрельбой

Около 400 военнослужащих Севастопольской мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) убыли из Москвы в Нижегородскую область для участия в батальонном тактическом учение с боевой стрельбой.

В настоящее время военнослужащие приступили к совершению марша комбинированным способом протяжённостью около 500 км.

Экипажи бронетранспортеров БТР-82А, БТР-80, боевой разведывательной машины БРМ-К, а также водители высоко проходимых грузовых автомобилей КамАЗ и «Урал» на железнодорожной станции выполнили погрузку на воинский эшелон для дальнейшего следования на полигон Мулино.

Мотострелковым подразделениям предстоит принять участие в розыгрыше эпизода по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования.

Накануне планового учения командование провело смотр готовности бригады, в ходе которого была проверена экипировка военнослужащих, обеспеченность всеми видами довольствия, а также техническое состояние вооружения и военной техники.

Всего в учении будет задействовано более 250 единиц вооружения, военной и специальной техники мотострелковой бригады ЗВО.

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