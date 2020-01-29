29.01.2020 (17:24)

Столичные юнармейцы показали мастерство борьбы за живучесть корабля

Столичные юнармейцы, проходящие обучение в Московском морском учебном спортивно-техническом центре ДОСААФ России, продемонстрировали мастерство борьбы за живучесть корабля — отработали тушение пожара, спасение условно пострадавшего из задымленного отсека и заделывание пробоины в борту.

Показательное учение юных патриотов прошло в морском центре в рамках дня открытых дверей, приуроченном к 93-й годовщине образования оборонного общества страны.

На специальном полигоне, имитирующем отсеки корабля, старшеклассники, прошедшие обучение по программе «морской спасатель», показали своим сверстникам, как надо действовать в чрезвычайной ситуации на судне.

Юные спасатели осуществили разведку в задымленном отсеке машинного отделения, отыскали там условно пострадавшего и эвакуировали его в безопасное место. После этого школьники потушили «пожар» — с помощью брандспойта ликвидировали очаг возгорания керосина.

Победив огненную стихию, юнармейцы продемонстрировали мастерство борьбы за живучесть корабля, получившего пробоину в борту. Под мощным потоком ледяной воды, бившим из отверстия в борту, школьники наложили на пробоину деревянный пластырь, прижав его упором. Вторая пробоина была закрыта пластырем с помощью универсальной струбцины, упершейся в шпангоуты борта.

Также ребята показали гостям морского центра порядок действий при спасении с тонущего корабля. Облачившись в спасательные жилеты и гидротермокостюмы, ребята прыгали с вышки в бассейн, а затем из воды забирались на надувной спасательный плот.

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