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29.01.2020 (16:59)

В гвардейской танковой армии ЗВО началась подготовка исторической техники к участию в военных парадах в Москве и Нижнем Новгороде

Более 50 военнослужащих ремонтно-восстановительных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) начали подготовку легендарной техники времен Великой Отечественной войны к участию в военных парадах 9 мая в Москве и Нижнем Новгороде.

По главным площадям двух городов пройдут механизированные колонны, в составы которых, кроме действующих образцов вооружения и военной техники, войдут поставленные на ход образцы исторических боевых машин.

Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений уже приступили к работам на технике. У военнослужащих данных подразделений имеется многолетний опыт восстановления исторической техники, которая принимала участие в военных парадах.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Военные парады
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