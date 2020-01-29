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29.01.2020 (16:50)

На Урале модернизируют полигон для финалов всеармейских этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к модернизации межвидового полигона в Челябинской области, на площадях которого пройдут финалы всеармейских этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

В первую очередь изменения на полигоне коснутся мишенного поля: для совершенствования тактической обстановки будут установлены новые динамичные мишени с системами автоматического управления. Отдельной новинкой мишенного фонда станут быстро поднимающиеся цели, имитирующие ударные вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Данные виды мишеней будут применяться при отработке стрельбы из крупнокалиберных и танковых пулеметов в ходе конкурсных заданий.

Для повышения объективности учета результатов каждый мишенный комплект унифицирован с электронной системой полевого стрельбищного оборудования (ПСО-Р), а также позволяет в автоматическом режиме отображать попадание каждой пули или снаряда в цель с выводом данной информации на экран.

Всеармейский этап танкового биатлона пройдет в конце мая.

Напомним, в 2019 году межвидовой полигон в Челябинской области был признан лучшим среди 143 общевойсковых полигонов Российской Армии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ , Суворовский натиск
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