29.01.2020 (16:46)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено состязание среди специалистов тыла

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен первый этап конкурса «Армейский запас» между специалистами тылового обеспечения.

В рамках данного этапа шесть команд по три специалиста в каждой соревновались по огневой подготовке.

По условиям конкурса, военнослужащие выполняли стрельбу из автомата Калашникова АК-74 по грудной фигуре с кругами, дальность до которой составляла 100 метров. За попадание в центральный круг начислялось 10 очков, а за попадание в каждый последующий — количество очков уменьшалось на один. Каждому участнику состязания давалось шесть патронов для выполнения трёх пристрелочных и трёх контрольных выстрелов.

По завершении конкурса среди специалистов тылового обеспечения ОГРВ ПРРМ в рейтинговую таблицу команд-участниц были занесены баллы в количестве равном сумме очков, полученных в результате попадания в мишень.

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