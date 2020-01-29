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29.01.2020 (16:41)

Танковые подразделения Псковского соединения ВДВ совершили марш на полигон Струги Красные для отработки тактических действий с боевой стрельбой

Отдельный танковый батальон Псковского десантно-штурмового соединения совершил марш на полигон Воздушно-десантных войск (ВДВ) Струги Красные, где сегодня у гвардейцев-танкистов начинается полевой выход. Цель мероприятия — отработка тактических действий танковых подразделений в различных условиях боевой обстановки с выполнением стрельб и вождением боевых машин по пересеченной местности в составе подразделений.

Основными упражнениями, выполняемыми военнослужащими, станут вождение и стрельба из штатного вооружения танка Т-72Б3 — 125-мм гладкоствольной пушки со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и 12,7-мм крупнокалиберного зенитного пулемета «Корд».

В ходе полевого выхода также пройдут соревнования среди танковых взводов, лучший из которых будет представлять прославленное соединение в отборочном туре танкового биатлона среди подразделений ВДВ.

Кроме того, командиры подразделений примут у экипажей зачеты по инженерной, медицинской и тактической подготовкам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Танковые войска
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