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29.01.2020 (16:14)

Артиллеристы ЗВО уничтожили колонну техники условного противника на учении в Московской области

Военнослужащие артиллерийских подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Головеньки в Московской области уничтожили колонну военной техники условного противника из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С».

По замыслу учения, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» обнаружили механизированную колонну «противника», состоящую из 30 единиц легкобронированной техники. Полученные разведывательные данные были переданы на командный пункт по каналам связи.

Для уничтожения «противника» были задействованы модернизированные 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С». Получив координаты целей, артиллеристы в составе батарей и одиночными расчетами выполнили стрельбы осколочно-фугасными снарядами на дальности до 20 км.

К плановому учению привлекались около 300 военнослужащих, было задействовано порядка 30 единиц военной техники.

Фото: Константина Емченко

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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