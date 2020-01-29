29.01.2020 (15:55)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО преодолели уникальную инженерно-штурмовую полосу

В Подмосковье более 300 военнослужащих подразделения штурма и разграждения инженерной бригады Западного военного округа (ЗВО) преодолели уникальную инженерно-штурмовую полосу.

В ходе занятия был отработан порядок действий подразделения, начиная с момента выдвижения от собственных позиций, преодоления нейтральной полосы и заканчивая действиями на местности условного противника, оборудованной дотами и дзотами. Протяженность маршрута, составляющая около 1000 м, насыщена более чем 20 укреплениями, заграждениями и препятствиями, на которых военнослужащие совершенствовали свои тактические и физические навыки.

Под прикрытием бронетранспортера БТР-82А военнослужащие преодолели все препятствия различной сложности: минные поля, проволочные спирали «Егоза», лесные завалы, проволочные заборы, надолбы и многие другие.

Подразделения штурма и разграждения предназначены для обеспечения беспрепятственного продвижения сил общего назначения на урбанизированной местности, что позволяет значительно повысить эффективность действий при штурме зданий, максимально избежав при этом потерь.

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