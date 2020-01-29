29.01.2020 (14:00)

Корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спущен на воду в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев», строящегося для ВМФ России.

В церемонии спуска на воду приняли участие представители Главного командования ВМФ России, руководство Объединенной судостроительной корпорации, Средне-Невского завода и Центрального морского проектно-конструкторского бюро «Алмаз», а также экипаж корабля, завершивший ранее цикл обучения и подготовки к эксплуатации кораблей проекта 12700 на базе Объединенного учебного центра ВМФ.

Накануне церемонии спуска на воду корабля ПМО «Яков Баляев» главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что «продолжающееся оснащение минно-тральных сил ВМФ кораблями противоминной обороны проекта 12700 за счет их серийного строительства позволяет существенно повысить эффективность выполнения задач по борьбе с минами различных типов. Экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 проходят подготовку по новым программам обучения, которые учитывают специфику вооружения данного корабля и опыт эксплуатации кораблей данного проекта, выполняющих задачи по предназначению в составе Черноморского и Балтийского флотов».

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

До церемонии спуска на воду на корабле были завершены работы по формированию корпуса и насыщению его системами и механизмами. В ближайшее время специалисты Средне-Невского завода завершат монтаж общекорабельных систем, после чего начнется выполнение программы швартовных и заводских ходовых испытаний.

Справочно:

Корабль ПМО «Яков Баляев» назван в честь Героя Советского Союза, участника советско-японской воны Якова Илларионовича Баляева и является пятым кораблем в линейке проекта 12700 «Александрит», строящимся на Средне-Невском судостроительном заводе. В данный момент, на различных этапах постройки в цехах завода находятся еще два корабля проекта 12700.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину - 62 м, ширину - 10 м, полная скорость хода - 16 узлов. Экипаж - 44 человека. Данные корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, при этом, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами применяются различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

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